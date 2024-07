Die digitale Transformation der Banken ist in vollem Gange und BankTech- und FinTech-Unternehmen bringen mit ihren Angeboten Bewegung und Wettbewerbsdruck in den Markt. Neue Technologietrends kommen immer schneller auf den Markt, wobei Sicherheits-, Regulierungs- und Datenschutzaspekte bei der Entwicklung berücksichtigt werden müssen. Die ISXPlc-Gruppe ist ein wichtiger Global Player in diesem BankTech-Bereich: Sie ist in mehr als 34 Ländern tätig, akzeptiert mehr als 40 Zahlungsarten und ermöglicht die Verarbeitung und Abwicklung von Transaktionen in mehr als 23 Währungen. Doch was genau unterscheidet BankTech-Unternehmen wie ISX Financial EU Plc ("ISXPlc"; ISIN: CY0200861017) von anderen FinTech-Unternehmen?