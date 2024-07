FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 124 auf 130 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Informationsdienstleister sei gut in das Jahr 2024 gestartet und er prognostiziere ähnliche Trends für das gesamte erste Halbjahr, schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie rechnet zudem mit einer Bestätigung der Jahresziele. Ihr Kursziel habe sie zudem nun um die Zahlen zum ersten Quartal aktualisiert./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2024 / 08:03 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 154EUR auf Tradegate (04. Juli 2024, 14:03 Uhr) gehandelt.