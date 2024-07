Die Strategen von Morgan Stanley erwarten, dass der Markt bei einem der beiden wahrscheinlichsten Ergebnisse wieder anziehen werde. Die Renditeaufschläge französischer Anleihen gegenüber deutschen Wertpapieren haben sich bereits verringert. Aktienanleger sollten nun nachziehen, so Marina Zavolock und Regiane Yamanari von Morgan Stanley.

Der CAC 40 Index legt an diesem Donnerstag zu. Der französische Leitindex ist seit der Ankündigung der Neuwahlen um knapp 4 Prozent gefallen. Der Wert französischer Aktien sank um über 200 Milliarden Euro, berichtet Bloomberg.

Die Rendite französischer Anleihen erreichte nach der Wahl 85 Basispunkte über der von Bundesanleihen und sank auf etwa 65 Basispunkte. Morgan Stanley erwartet einen weiteren Rückgang auf 60 Basispunkte und einen kurzzeitigen Anstieg des Euro um 1 Prozent.

Ein Sieg der linken Neuen Volksfront wäre das schlechteste Ergebnis für Aktienanleger. Ein Sieg der RN könnte hingegen eine gemäßigtere wirtschaftspolitische Agenda bringen, so Morgan Stanley.

Für einige Investoren ist die Unsicherheit zu groß, um vor den Wahlen aktiv zu werden. Gilles Guibout von Axa Investment Managers sagte:

Ich spiele nicht mit dem Geld meiner Kunden, und die politische Situation ist einfach nicht klar genug.

Trotz hoher Wahlbeteiligung und weniger Kandidaten treten in 306 Wahlkreisen drei Kandidaten an. Seit Sonntag zogen sich 221 Kandidaten zurück, um Konkurrenten gegen die RN zu unterstützen, was die Dreierwettbewerbe auf 94 reduzierte. UBS rät Anlegern von drastischen Portfolioänderungen ab. Stattdessen sollten gut diversifizierte Portfolios und strukturierte Anlagen mit Kapitalerhaltungs- oder Renditecharakter bevorzugt werden.

