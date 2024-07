4. Juli 2024, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / IRW-Press / COLLECTIVE METALS INC. (CSE: COMT | OTC: CLLMF | FWB: TO1) (das „Unternehmen“ oder „Collective“) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit Coast Mountain Geological Ltd. („CMG“) geschlossen hat, um CMG für die Leitung der bevorstehenden Explorationsaktivitäten und die laufenden geologischen Dienstleistungen auf dem Vorzeigeprojekt Princeton Copper (das „Projekt“) in British Columbia, Kanada, zu beauftragen.

CMG ist ein zukunftsorientiertes geologisches Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette an Dienstleistungen anbietet, die ein breit gefächertes internationales Fachwissen für alle Aspekte der Mineralexploration und der geotechnischen Verfahren umfasst. CMG erbringt seit über dreißig Jahren weltweit geologische Dienstleistungen für seine Kunden und verfügt über ein Team von Geowissenschaftsenthusiasten, das von erfahrenen Branchenexperten geleitet wird.

Da das Unternehmen vor kurzem eine Überprüfung des Zielgebiets Trojan-Condor sowie eine Überprüfung der für das Projekt relevanten Explorations- und Lagerstättenmodelle durchgeführt hat, ist das Unternehmen der Ansicht, dass jetzt die Zusammenarbeit mit einem starken geologischen Beratungsunternehmen wichtig ist, das die Durchführung der nächsten Explorationsphasen unterstützen wird. Die Ergebnisse des Bodenprobenentnahmeprogramms von Collective aus dem Jahr 2023 werden zusammen mit den historischen geochemischen und geophysikalischen Ergebnissen so interpretiert, dass sie den Trojan-Condor Corridor als ein Explorationsziel mit hoher Priorität und für Bohrungen geeignet erscheinen lassen.

Chris Huggins, Chief Executive Officer von Collective, sagte: „Die Entscheidung, eine Partnerschaft mit CMG einzugehen, war angesichts der bewährten Erfolgsbilanz des Unternehmens bei der Durchführung von Explorations- und Bohrprogrammen naheliegend. Da die Ergebnisse des Bodenprobenentnahmeprogramms 2023 so interpretiert wurden, dass der Trojan-Condor Corridor ein vorrangiges, bohrbereites Explorationsziel ist, so sind wir jetzt begeistert, das Gebiet weiter zu erkunden, da wir der Ansicht sind, dass es ein beträchtliches Potenzial aufweist.“