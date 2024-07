Vancouver, B.C., 4. Juli 2024 / IRW-Press / PORTOFINO RESOURCES INC. (TSX-V: POR) (OTCQB: PFFOF) (FWB: POTA) („Portofino“ oder das „Unternehmen“) meldet, dass das Unternehmen Gespräche mit zahlreichen internationalen Industriegruppen aufgenommen hat, die daran interessiert sind, ihre Lithiumversorgung zu sichern. Dazu gehören ein halbes Dutzend Gruppen, die eine projektspezifische Due-Diligence-Prüfung auf der Basis eines Post-Non-Disclosure-Agreement eingeleitet haben. Diese Gruppen befinden sich in verschiedenen Stadien der Due-Diligence-Prüfung und der Überprüfung des Datenbestands des Unternehmens. Das Unternehmen verfolgt potenzielle strategische Finanzierungsstrukturen, um die Aufnahme der nächsten Phase(n) der Erschließung seiner Lithium-Sole-Projekte zu forcieren.

Nachstehend finden Sie eine Übersicht und die entsprechenden Links zu den argentinischen Projekten:

Projekt Yergo: 2.932 ha, argentinische Provinz Catamarca

- HERVORRAGENDER STANDORT: Salarebene zu 100 % im Eigentum des Unternehmens, strategisch günstige Lage in der Nähe des regionalen Zentrums Fiambala, Zugang zum Konzessionsgebiet über eine Hauptstraße.

- HOCHWERTIGE LITHIUM-SOLE: Die Probenahmen durch Portofino lieferten Werte von bis zu 373 mg/l Lithium und bis zu 8.001 mg/l Kalium sowie ein niedriges Verhältnis von Magnesium zu Lithium.

- VERGLEICHBARE GEOLOGIE MIT 3Q: Aufgrund der Nähe des Projekts Yergo zum Projekt 3Q von Zijin weisen beide wahrscheinlich ein ähnliches evaporitisches Milieu und eine ähnliche Geologie auf, einschließlich Ausbissen von Lithium-Wirtsgestein.

Projekt Arizaro, 8.445 ha, argentinische Provinz Salta

- HERVORRAGENDER STANDORT: Arizaro befindet sich in strategisch günstiger Lage in der Nähe des regionalen Zentrums Tolar Grande und verfügt über Straßen- und Eisenbahnanschluss in unmittelbarer Nähe des Konzessionsgebiets.

- HOCHWERTIGE LITHIUM-SOLE: Vorläufige Explorationsarbeiten zeigen das Potenzial für bedeutende Lithiumkonzentrationen auf und eine VES-Messung ergab eine Tiefe des Grundwasserleiters von bis zu 1.000 m, was das Potenzial und die Ähnlichkeit mit anderen Projekten unterstreicht, die im Arizaro Salar erschlossen werden.

