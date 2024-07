Verhaltene Erwartungen in der Consultingbranche (FOTO) Bonn (ots) - Nach der Seitwärtsbewegung des vom Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen (BDU) herausgegebenen Geschäftsklimaindex in den letzten drei Quartalen, ist in den Ergebnissen der aktuellen Befragung ein Stimmungsrückgang zu beobachten. Der Index sinkt um 4,5 Punkte auf einen Wert von 91,6 (Q1 2024: 96,1) und liegt somit auf dem Niveau vom 3. Quartal 2020. Auch wenn der Wert immer noch über dem Index der Gesamtwirtschaft liegt, ist die Stimmung verhaltener als im Vorjahr. BDU-Präsident Ralf Strehlau: "Trotz leichtem Aufschwung in der Wirtschaft sinkt aktuell die Stimmung im Consultingmarkt. Im Hinblick auf das nächste halbe Jahr ist die Branche nur vorsichtig optimistisch."



Aktuelle Geschäftslage