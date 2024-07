"Das DJI AVINOX Drive System setzt neue Maßstäbe in der E-MTB-Welt und beeindruckt durch seine Leistungsfähigkeit und die innovative Integration einzelner Komponenten. Mit 105 Nm Drehmoment und einem 800 Wh Akku ist es perfekt für anspruchsvolle Fahrten geeignet. Die leichte Bauweise und fortschrittliche Funktionen wie multiple Sensoren, stufenloser Freilauf, sechs Bewegungs-Modi, LTE-Konnektivität, OLED-Touchscreen und GPS für Ride Logs sorgen für eine beeindruckende Performance.

Die Smart Assistance und Ride-Personalisierung via App machen das System zu einem ernsthaften Konkurrenten für etablierte E-Motor-Systeme – und SZ DJI Technology zu einem Hersteller, der durch Innovation und Qualität überzeugt", so die Jury des Eurobike Award 2024.

Die Eurobike Awards gehören zu den renommiertesten Auszeichnungen in der Fahrradbranche und würdigen Innovation, Design und Funktionalität im Bike- und Future Mobility-Sektor. Die Auszeichnungen werden von einer unabhängigen Fachjury aus den Bereichen Fahrrad, Mobilität und Design vergeben, sodass beim Auswahlprozess ein hohes Maß an Kompetenz und Glaubwürdigkeit gewährleistet ist.

Die Jury für die diesjährigen Awards setzt sich aus hochkarätigen Branchenexpert:innen zusammen, darunter die ehemalige Olympiasiegerin und Weltmeisterin im Mountainbikesport, Sabine Spitz, sowie Professor Dr.-Ing. Jörg Hübler, Experte für intelligente Maschinensysteme. Die unterschiedlichen Hintergründe und Fachkenntnisse der Jury-Mitglieder stellen die umfassende Bewertung der nominierten Produkte sicher.

„Die Auszeichnung mit dem Eurobike Award in der Kategorie ‚Beste Komponenten' ist ein bedeutender Erfolg für DJI, da er uns für unser allererstes Produkt in der Fahrradbranche verliehen wurde. Der Award untermauert nicht nur den technologischen Fortschritt des Avinox Drive Systems, sondern auch die Vision von DJI, den E-Bike-Markt mit Innovationen zu bereichern. Die Auszeichnung spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, die Fahrradtechnik zu revolutionieren", so Christina Zhang, Senior Director of Corporate Strategy bei DJI.