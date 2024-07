Frankfurt (ots) - Neu: Nun auch für andere Branchen möglich! - Konrad

Wolfenstein als Markenbotschafter und Industrie-Influencer für die KMU mit

Xpert.Digital am Beispiel Photovoltaik und Intralogistik



Konrad Wolfenstein hat sich als renommierter Markenbotschafter und

Industrie-Influencer für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) etabliert,

insbesondere durch seine derzeit 2.500 Fachbeiträgen (https://xpert.digital/)

(in jeweils 18 Sprachen) und weit über 400 PDF mit Zahlen, Daten und Fakten

(https://xpert.digital/downloads/) auf Xpert.Digital. Seine Expertise erstreckt

sich über eine Vielzahl von Industrien, wobei die Photovoltaik und Logistik im

besonderen Fokus stehen.





Photovoltaik ExpertiseIn der Photovoltaik hat sich Konrad Wolfenstein zu einem führenden Expertenentwickelt, insbesondere im Bereich der Überdachung offener Parkplätze mitPhotovoltaikanlagen, den sogenannten Solarcarports(https://xpert.digital/solarcarport/) . Diese Systeme bieten eine doppelteNutzungsmöglichkeit, indem sie sowohl als Parkfläche dienen als auchumweltfreundlichen Strom erzeugen. Dieser Ansatz findet zunehmend Anklang,besonders an Einkaufszentren, Bürogebäuden und öffentlichen Einrichtungen, woNachhaltigkeit und ökonomische Effizienz Hand in Hand gehen.Agri-Photovoltaik TechnologieEin weiterer bedeutender Bereich ist die Agri-Photovoltaik (Agri-PV)(https://xpert.digital/agri-pv/) , eine Technik, die landwirtschaftliche Flächensowohl für den Anbau von Nahrungsmitteln als auch für die Energiegewinnungnutzt. Dies bietet den doppelten Vorteil einer gesteigerten Flächeneffizienz undeiner zusätzlichen Einkommensquelle für Landwirte, wodurch dieWirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit landwirtschaftlicher Betriebe erheblichverbessert wird.Solarfassade und gebäudeintegrierte PhotovoltaikDarüber hinaus widmet sich Konrad Wolfenstein intensiv der Entwicklung vonSolarfassaden und gebäudeintegrierter Photovoltaik (GIPV)(https://xpert.digital/gebaeudeintegrierte-photovoltaik/) . Diese Systeme sindbesonders in städtischen Gebieten und an großen Hallen von Bedeutung. Durch dieIntegration von Photovoltaikmodulen an oder in die Gebäudehülle können auchgroße, senkrechte Flächen zur Energieerzeugung genutzt werden. Dies trägt nichtnur zur Reduzierung der CO2-Emissionen bei, sondern verbessert auch dieEnergieeffizienz von Gebäuden erheblich.Teiltransparente Solarmodule als alternative ÜberdachungIn urbanen Bereichen spielen City Solarpergolen(https://xpert.digital/solar-pergola/) eine große Rolle. Diese eleganten