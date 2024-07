Wien (ots) - Nach der Kreditkarte, dem Wohnungsschlüssel, einigen weiteren

Funktionen (inkl. Fitnessstudio-Zugang) ist nun auch der Autoschlüssel immer

dabei



Der Sicherheitstechnik-Unternehmer und Buchautor ("101 Prinzipien für's Leben")

verlagert immer mehr Funktionen in seinen Körper. Was andere "bei der Hand"

haben, hat Urbanek IN der Hand. Heute, Donnerstag, wurde in den Räumlichkeiten

von TAURUS Sicherheitstechnik im 14. Bezirk der 5. Chip eingesetzt, diesmal in

die linke Hand.







Künftig kann er Hosen ohne Hosentasche tragen, bis auf sein Smartphone muss er

nichts mehr mitnehmen...



