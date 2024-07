Mladá Boleslav (ots) - > Schwedischer Rallye-Spitzenpilot Oliver Solberg

Motorsport gehört seit mehr als 120 Jahren untrennbar zum Selbstverständnis vonSkoda. Diese stolze Tradition verkörpern die besonders sportlichen RS-Modelleder Marke. Das gilt auch für den neuen Skoda Octavia RS, wie Oliver Solbergbestätigt. Der junge Rallye-Profi aus Schweden hat den sportlichsten Octaviabereits ausgiebig getestet.Normalerweise sitzt Oliver Solberg am Steuer eines Skoda Fabia RS Rally2, mitdem er in der FIA Rallye-Weltmeisterschaft um den Titel der WRC2-Kategoriekämpft. Kürzlich gönnte sich der 22-jährige Schwede einen Abstecher zu einemanderen Topsportler der Marke: Er testete den neuen Skoda Octavia RS(https://www.youtube.com/watch?v=d1xYSMyyWWA) und war begeistert, wie dieIngenieure von Skoda ein knackiges Handling, praktischen Alltagsnutzen undKomfort mit Sportlichkeit, Leistung und Fahrspaß kombiniert haben.Der Schlüssel zum dynamischen Charakter des Octavia RS ist der neue Motor, derjetzt 195 kW (265 PS) bereitstellt - ein Zuwachs von 15 kW (20 PS) gegenüber demVorgängermodell (Octavia RS 2,0 TSI DSG 180 kW (245 PS): Kraftstoffverbrauch(kombiniert): 6,6 - 8,1 l/100 km, CO2-Emissionen (kombiniert) 151 - 183 g/km,CO2-Klasse E - G). "Es steht jederzeit reichlich Leistung bereit. Du musst garnicht darüber nachdenken, welchen Gang du nimmst. Tritt einfach aufs Gaspedalund der Octavia beschleunigt aus jedem Tempo kraftvoll hoch", erklärt OliverSolberg. Der turboaufgeladene Vierzylinder-Benziner des neuen Skoda Octavia RSstammt aus der Motorenfamilie EA 888 - genau wie das Triebwerk in Solbergs SkodaFabia RS Rally2, mit dem er in der Rallye-WM an den Start geht. "Das Aggregat imSkoda Octavia RS spricht toll an und reagiert umgehend auf Gaspedalbewegungen",fasst er zusammen.Im neuen Skoda Octavia RS regelt erstmals ein elektronisches Differenzial dieKraftverteilung zwischen den angetriebenen Vorderrädern. "Dieses Differenzialverbessert die Übertragung des Drehmoments an die Räder erheblich. Selbst beimBeschleunigen aus engen Kehren in einem kleinen Gang dreht das kurveninnere Radnicht durch und du verlierst keine Traktion", beschreibt Solberg. "Außerdemlenkt die Front selbst beim Gasgeben sehr natürlich ein. Das Auto fühlt sichstabil und berechenbar an."Zudem bietet der neuen Skoda Octavia RS ein noch sportlicheres Fahrerlebnis. Dastiefergelegte Fahrwerk kauert jetzt 15 Millimeter näher über dem Asphalt, wasden Fahrzeugschwerpunkt signifikant absenkt. "Das spielt für ein besseresHandling und die Umsetzung von Lenkbefehlen eine große Rolle. Wenn du dynamischfährst, brauchst du ein Auto, das genau dorthin lenkt, wo du es haben willst -ohne unnötige Karosseriebewegungen", betont Oliver Solberg. "Der neue SkodaOctavia RS bringt einfach noch ein bisschen mehr Motorsport-DNA mit."Gleichzeitig findet der Rallye-Profi, dass der Skoda Octavia RS eine wichtigeQualität fortführt, die den Octavia RS seit seiner ersten Generationauszeichnet: hoher Langstreckenkomfort. "Das Miteinander von ordentlichem Tempound angenehmem Komfort auf der Straße halte ich für eine besondere Stärke desOctavia RS. Das Auto fühlt sich straff und präzise an, dennoch finde ich dieStoßdämpfer-Abstimmung nicht zu hart", analysiert der Rallye-Nachwuchsstar.Die neugestaltete, jetzt schärfer gezeichnete Frontpartie des Skoda Octavia RSgefällt dem schnellen Schweden ebenso wie das noch sportlichere Design und dieneue Lichtgrafik der serienmäßigen Matrix-LED-Hauptscheinwerfer. Nach derTestfahrt wollte Oliver Solberg den Fahrzeugschlüssel am liebsten gar nicht mehrhergeben. "Kann ich bitte einen Octavia RS als Dienstwagen bekommen?", fragt ermit verschmitztem Lächeln.(1) Die offiziellen Verbrauchs- und Emissionswerte liegen erst mit Abschluss derTypgenehmigungsverfahren vor.