FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 1100 dänischen Kronen belassen. Analyst Emmanuel Papadakis verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf neue Studiendaten, denen zufolge der in der Abnehmspritze Wegovy und dem Diabetesmittel verwendete Wirkstoff Semaglutid das Risiko einer Augenerkrankung erhöhen könnte. Zwar lege das fragliche Papier tatsächlich einen Zusammenhang mit einem seltenen Augenproblem nahe, die Evidenzqualität sei jedoch sehr gering. Im schlimmsten Fall könnte eine weitere Aktualisierung der Warnhinweise für das Mittel erforderlich sein, was aber kein "Game Changer" wäre./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2024 / 08:03 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,72 % und einem Kurs von 130,5EUR auf Tradegate (04. Juli 2024, 14:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1100

Kursziel alt: 1100

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m