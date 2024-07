Die EU erklärte, dass die Gespräche mit China in den letzten Wochen intensiviert wurden. Die Untersuchung der EU kam zu dem Schluss, dass die Subventionen des chinesischen Staates für die heimische Autoindustrie den europäischen Herstellern wirtschaftlichen Schaden zufügen.

Dennoch gibt es Kritik aus der europäischen Autobranche. BMW-Chef Oliver Zispe kritisierte die Entscheidung der EU-Kommission. Zölle seien eine Sackgasse: "Sie schaden nicht nur dem Geschäftsmodell global agierender Unternehmen, sondern schränken auch das Angebot an Elektroautos für europäische Kunden ein und können damit die Dekarbonisierung des Verkehrssektors sogar verlangsamen", sagte Zispe in einer Erklärung.

Valdis Dombrovskis, Vizepräsident der Europäischen Kommission, erklärte im Bloomberg-Interview: "Sollte eine für beide Seiten vorteilhafte Lösung gefunden werden, können wir auch Wege finden, die endgültigen Zölle nicht anzuwenden. Aber es ist klar, dass diese Lösung die derzeitige Marktverzerrung beheben muss."

China hat im Gegenzug eine gezielte Untersuchung zu Schweinefleischimporten eingeleitet und eine Untersuchung zu EU-Spirituosen steht bevor. Auch Agrarprodukte, die Luftfahrt und Autos mit großen Motoren könnten mit zusätzlichen Zöllen belegt werden. Eine Anfechtung der Untersuchung der EU vor der Welthandelsorganisation (WTO) ist ebenfalls möglich.

"Wir sehen keine Grundlage für Vergeltungsmaßnahmen, da unser Vorgehen im Einklang mit den WTO-Regeln steht", betonte EU-Kommissar Dombrovskis hingegen.

Die Konsultationen zwischen der EU und China sollen in den nächsten vier Monaten fortgesetzt werden. Chinesische EV-Hersteller drängen zunehmend nach Europa, auch wenn ihr Marktanteil an reinen Elektrofahrzeugen derzeit unter 10 Prozent liegt.

Tesla, das Model 3 in einer Fabrik in Shanghai herstellt, hat um eine niedrigere Zollrate gebeten und argumentiert, dass es von weniger umfangreichen staatlichen Unterstützungen profitiert habe. Nio, das die Luxuslimousine ET7 in Europa verkauft, kündigte an, dass es die Preise möglicherweise später wegen der Zölle erhöhen wird.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Übrigens: Aktien kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!* Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alle in einer brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln! Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alle in einer brandneuen App. *Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.