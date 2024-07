PORT VILA, Vanuatu, 4. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Der führende Multi-Asset-Broker Vantage Markets freut sich, seine neuesten Schulungskurse vorzustellen, die ab sofort auf Vantage Academy verfügbar sind und den Schwung des erfolgreichen „The Vantage Markets Podcast" nutzen.

Die Kurse der Vantage Academy bieten eine umfassende Einführung in verschiedene Finanzinstrumente wie Aktien, Indizes und Devisen. Durch ansprechende und leicht verständliche Module, interaktive Quizze, Infografiken und Videos können die Teilnehmer mit Zuversicht in die Welt des Handels eintauchen. Darüber hinaus können Händler ihr neu erworbenes Wissen in einer simulierten Umgebung anwenden, indem sie ein kostenloses Demokonto nutzen, um ihr Wissen zu festigen.