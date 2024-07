Das eine oder andere Unternehmen wusste allerdings im Großen und Ganzen zu überzeugen. Stellvertretend sei auf die Berichte von Curaleaf und Green Thumb Ind. verwiesen. Die Berichte beider Unternehmen wurden ausführlich im Kommentar „Der Qualitätscheck für Cannabis-Unternehmen läuft“ thematisiert. Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass die Schere zwischen den Unternehmen weiter auseinandergeht. Green Thumb Ind. wird im Übrigen voraussichtlich am 05. August die neuen Quartalszahlen präsentieren, Curaleaf am 07. August.

Die abgelaufene Quartalsberichtssaison hat einmal mehr gezeigt, dass unter fundamentalen Aspekten noch so einiges im Argen liegt. Nicht viele Quartalsberichte wussten zu überzeugen. Es gab diese positiven Ausnahmen, es gab andererseits auch diverse Enttäuschungen. Zuletzt wurden im Kommentar „ Stecker gezogen - Aurora Cannabis nach Zahlen unter Druck“ die recht enttäuschenden Ergebnisse von Aurora Cannabis an dieser Stelle thematisiert.

Ist Besserung in Sicht?

Die sich abzeichnende Neueinstufung von Cannabis durch die DEA in den USA könnte die Geschäftsentwicklung der Unternehmen beschleunigen. Allerdings stellt sich die Frage: Welche Unternehmen werden in der Lage sein, mit den neuen Rahmenbedingungen besser zurechtzukommen? Die Unternehmen, denen es bereits unter den nicht ganz so einfachen Bedingungen gelang, tragfähige Geschäftsmodelle aufzusetzen oder die Unternehmen, die sich bislang nicht sonderlich mit Ruhm bekleckerten und sich – salopp formuliert – von einer Kapitalerhöhung zur nächsten hangelten?

Green Thumb Ind. im Chartcheck

Dass die Korrektur auch erbarmungslos über Aktien vermeintlich robust aufgestellter Unternehmen hinwegfegte, zeigt das Beispiel Green Thumb Ind.

Die Aktie ist seit mehr als zwei Jahren damit beschäftigt einen tragfähigen Boden auszubilden und eine untere Trendwende zu initiieren. Einige durchaus vielversprechend angelaufene Versuche scheiterten am Widerstandsbereich 15 US-Dollar / 16 US-Dollar. Selbst während der jüngsten Rallyeversuche, die infolge der Nachrichten (Stichwort DEA), losbrachen, gab es für Green Thumb Ind. kein Durchkommen. Aktuell nähert sich die Aktie wieder der Unterstützung um 10,6 US-Dollar. Wie bei so vielen Cannabis-Aktien ist auch bei Green Thumb Ind. derzeit die Luft raus. Sollte es für die Aktie nun auch noch unter die 10,6 US-Dollar / 10 US-Dollar gehen, droht der Aktie auf der Unterseite weiteres Ungemach.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte