NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für JCDecaux vor den am 25. Juli erwarteten Umsatzzahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 19,60 Euro belassen. Analystin Annick Maas aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Schätzungen für den Außenwerbe-Spezialisten. Alles in allem liege sie mit ihrer Prognose für das Erlöswachstum im abgelaufenen Quartal um etwa einen Prozentpunkt über der Prognose des Konzerns von etwa 12 Prozent, schrieb sie./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2024 / 11:10 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2024 / 11:10 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JC Decaux Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,18 % und einem Kurs von 19,44EUR auf Tradegate (03. Juli 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.