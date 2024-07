Anlass der Studie: Update

Empfehlung: -

seit: 04.07.2024

Kursziel: -

Kursziel auf Sicht von: -

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christian Bruns (CFA)



Fehlende Visibilität auf den Ausgang der Restrukturierungsverhandlungen - Anlageurteil ausgesetzt



ACCENTRO befindet sich aktuell in der entscheidenden Phase der Verhandlungen mit den Anleihegläubigern der Anleihe 2020/26 (WKN A254YS; nominal 225 Mio. EUR) sowie 2021/29 (WKN A3H3D5; nominal 100 Mio. EUR). Diese Verhandlungen waren notwendig geworden, nachdem die Anleihebedingungen (Covenants) durch die Gesellschaft gebrochen wurden, was ein Kündigungsrecht der Anleihegläubiger auslöste.



Hohe Impairments erforderlich: Grund für diesen Bruch war die Notwendigkeit von außerordentlichen Abschreibungen (Impairments) auf das Immobilienvermögen i.H.v. 50-60 Mio. EUR für das GJ 2023. Durch diese Impairments erwartet ACCENTRO nunmehr ein negatives EBIT i.H. eines Betrags im hohen zweistelligen Mio.-Euro-Bereich. Wir gehen davon aus, dass die Wertveränderungen neben den IAS 40-Abwertungen des Bestandsportfolios (MONe: 45 Mio. EUR) zu einem geringeren Anteil auch die Immobilien im Vorratsvermögen (MONe: 15 Mio EUR) betreffen, die zu fortgeführten AHK bewertet werden. Hier ist u.E. zu bedenken, dass neben den Wertberichtigungen bei den Immobilienbeständen schon in Q3/23 eine Wertberichtigung der Kaufpreisforderung in Bezug auf die mittlerweile insolvente DIM Holding in Höhe von 13,3 Mio. EUR vorgenommen wurde. Möglicherweise muss auch die bisher noch verbliebene Forderung in Höhe von 4,4 Mio. EUR wertberichtigt werden.



Zeitfenster bis zum 14. Juli 2024: Als ersten Verhandlungsschritt einigte man sich im Mai mit Gläubigervertretern der beiden Anleihen auf Stillhaltevereinbarungen, um Zeit für ein Sanierungsgutachten und eine Restrukturierungslösung bis zum 14. Juli 2024 zu gewinnen. Wir vermuten, dass auch die immer noch ausstehende Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2023 auf die bisher noch ungeklärte Finanzierungssituation zurückzuführen ist. Dieser hätte von dem im Prime Standard gelisteten Unternehmen bis zum 30. April 2024 publiziert werden müssen.



Ausgang ungewiss: Auch wenn sich ACCENTRO in der Vergangenheit wiederholt konstruktiv mit den Anleihegläubigern auf eine Fortführung der Finanzierung zu fairen Bedingungen einigen konnte, ist für uns als nicht über den Verhandlungsstand informierte Außenstehende nicht abzuschätzen, welche Maßnahmen zur Diskussion stehen und welche Auswirkungen von diesen auf die nicht an den Verhandlungen beteiligten Anteilseigner ausgehen könnten.

Fazit: Aufgrund der aktuell fehlenden Visibilität setzen wir das Anlageurteil sowie das Kursziel für die ACCENTRO-Aktie aus.





+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/30149.pdf



Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°