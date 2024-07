Gießen, Hannover, Karlsruhe, Chattengau-Schwalm-Eder (ots) -



- Anrufer können in natürlicher Sprache ihr Anliegen vorbringen und werden

automatisch zum richtigen Ansprechpartner durchgestellt.

- Inbetriebnahme ohne Einschaltung der IT-Abteilung binnen vier bis sechs

Wochen.



Immer mehr Genossenschaftsbanken nehmen das Sprach- und Textdialogsystem der

Spitch AG in Betrieb. Namentlich nennt der Anbieter die Volksbank Mittelhessen,

die Hannoversche Volksbank, die BBBank und die VR PartnerBank. Die Einführung

des Systems bei weiteren Volksbanken ist in Vorbereitung oder bereits in der

Finalisierung, teilt die Spitch AG mit.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die Genossenschaftsbanken setzen das Spitch-System vor allem ein, um Anruferautomatisch an den für ihr Anliegen richtigen Ansprechpartner weiterzuleiten.Hierzu genügt es, wenn der Kunde oder Interessent sein Anliegen am Telefon innatürlicher Sprache vorbringt. Beispiele: "Ich benötige eineImmobilienfinanzierung" oder "Ich will Aktien kaufen" oder "Ich brauche einenKredit für ein neues Auto" oder was auch immer. Die Spitch-Software findetanhand der gesprochenen Sprache heraus, worum es geht, und stellt den Anruferautomatisch zum zuständigen Ansprechpartner durch.Sprachmodell mit der Terminologie der Genossenschaftsbanken"Wir verfügen über ein eigenes Sprachmodell mit der vollständigen Terminologieder Genossenschaftsbanken", sagt der zuständige Projektverantwortliche BerndMartin. Er erklärt: "Durch unser Sprachmodell mit integriertemGenossenschaftsbanken-Wörterbuch ist das System in der Lage, blitzschnell zuerkennen, worum es jedem Anrufer geht." Technisch verbirgt sich dahinter einSystem mit Künstlicher Intelligenz (KI), gekoppelt mit einer Spracherkennung.Diese erkennt in allen Dialekten und unabhängig davon, ob der Anrufer sichkurzfasst oder in langen Sätzen ausführlich sein Anliegen vorträgt, mit weitüber 90-prozentiger Zuordnungsgenauigkeit den Grund für den Anruf und stellt zumpassenden Ansprechpartner durch. In der Regel reicht dabei der logischeSatzinhalt vollkommen aus, es werden keine genauen Schlagwörter benötigt.Insgesamt stehen weit über 40 Kategorien zur Verfügung, beispielsweiseÖffnungszeiten, Online-Banking, Kartenproblem, Geldanlage, Bankschließfach, Immobilien oder Terminanfragen.Die Kunden profitieren davon, dass sie einfach und schnell an die richtigeStelle für ihr Anliegen gelangen. Die Bank hat den Vorteil, dass"Telefon-Irrläufer", also Anrufer, die beim falschen Ansprechpartner landen,minimiert werden. So wird beispielsweise vermieden, dass ein Anlageberater nach