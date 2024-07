Stuttgart (ots) - Der auto motor und sport KONGRESS gilt in der Automobilbranche

seit Jahren als wichtige Plattform zum Meinungsaustausch für Wirtschaft, Politik

und Medien. Am 24. und 25. September 2024 lädt die Redaktion von auto motor und

sport erstmals in die Allianz Arena München ein. Auch das Programm fällt

deutlich größer aus als bislang, und der erste Kongress-Tag steht ganz im

Zeichen von künstlicher Intelligenz in der Automobilwelt.



"Kaum ein Zukunftsthema treibt die Autobranche derzeit mehr um als KI. Auch wenn

autonomes Fahren weiter in der Entwicklungsphase steckt, ist KI bereits heute im

Fahrzeug nicht mehr wegzudenken. Es eröffnen sich auch ganz neue Möglichkeiten

auf dem Weg in die Klimaneutralität. Wir freuen uns auf interessante und

spannende Diskussionsrunden", so Birgit Priemer, Chefredakteurin von auto motor

und sport .









An zwei Kongresstagen - mit Schwerpunkt zum Thema künstliche Intelligenz am 24.

September 2024 - stellen sich mehr als 20 namhafte Expertinnen und Experten aus

Wissenschaft, Industrie und Start-ups den Fragen von auto motor und sport . Sie

sprechen über die aktuellen Entwicklungen eines komplexen

Transformationsprozesses und liefern spannende Einblicke zu Themen wie:



- Welche ethischen Grundsätze brauchen wir bei der Anwendung von KI?

- Welche innovativen Mobilitätslösungen entstehen mit Hilfe von KI?

- Wie unterstützt KI die Circular Economy?

- Revolutionieren Big Data und KI die Versicherungsbranche?



Am 25. September 2024 diskutieren Vertreter der Automobilbranche, Zulieferer und

Energieunternehmen Fragen zur Mobilität der Zukunft:



- Steht die Elektromobilität vor dem Aus?

- Welche neuen Denkansätze braucht es in Entwicklung und Produktion, damit

Mobilität bezahlbar bleibt?

- Wie kann sich die deutsche Automobilindustrie gegen die Konkurrenz aus China

wehren?

- Welche Innovationen gibt es in der Produktion und Logistik?



Anmeldung ab sofort möglich - mit First Mover Rabatt bis 31. Juli 2024



Geballte auto motor und sport -Power am 24. und 25. September 2024 live in der

Allianz Arena München: detaillierte Informationen mit Vorstellung der Speaker,

Programm, Anmeldung und Preise unter https://www.ams-kongress.de/?utm_source=pre

ssemitteilung&utm_medium=thema_1&utm_campaign=2024 . Ein Vorbericht zum auto

motor und sport KONGRESS sowie spannende Artikel rund um künstliche Intelligenz

und Mobilität der Zukunft finden sich in der aktuellen Ausgabe von auto motor

und sport 15/2024, die ab heute im Handel und unter https://shop.motorpresse.de/

erhältlich ist (auch als E-Paper).



Der Weg in die Zukunft: Sicher. Digital. Nachhaltig.



Neben einem spannenden Programm mit inspirierenden Speakern, Entscheidern und

Akteuren aus der Automobil- und Zulieferindustrie, der Wirtschaft, der Politik

und den Medien bleibt genügend Zeit zum Austausch.



