Devisen Euro steigt etwas Der Euro hat am Donnerstag ein wenig zugelegt. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0803 US-Dollar. Das war etwas mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0800 (Mittwoch: 1,0758) Dollar fest. Der …