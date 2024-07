„Gemeinsam mit unseren Kunden haben wir in den letzten Jahren verschiedene Versiegelungsverfahren evaluiert, mit dem Ziel, dieses Verfahren in unsere Produktion aufzunehmen. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und bieten unseren Kunden eine komplette Bipolarplatte an, die direkt in ihre Brennstoffzellen- und Elektrolyse-Stacks eingebaut werden kann", sagt Marcus Nilsson, Vertriebs- und Programmmanager bei Cell Impact.

Dispersion ist eine der beliebtesten Versiegelungslösungen, die heute in der Industrie eingesetzt werden.

„Dispersion bietet sowohl hohe Präzision als auch Prozessflexibilität und eignet sich daher für die Prototypen- und Serienproduktion unserer Kunden", so Marcus Nilsson abschließend.

Informationen zu Cell Impact

Cell Impact AB (publ) ist ein globaler Anbieter von fortschrittlichen Durchflussplatten für Hersteller von Brennstoffzellen und Elektrolyseuren. Das Unternehmen hat ein einzigartiges Verfahren für die Hochgeschwindigkeitsumformung, Cell Impact Forming entwickelt und patentiert, das deutlich skalierbarer und kosteneffizienter ist als herkömmliche Umformverfahren. Cell Impact Forming ist eine umweltfreundliche Formgebungstechnologie, die kein Wasser und nur sehr wenig Strom verbraucht.

Die Cell Impact-Aktie ist am Nasdaq First North Growth Market notiert, und FNCA Schweden AB ist Certified Advisor (CA) des Unternehmens.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Daniel Vallin

Geschäftsführer und IR-Kontakt, Cell Impact AB (publ)

+46730686620 oder daniel.vallin@cellimpact.com

