Rheinberg (ots) -



- Bereinigtes EBITDA steigt von 11,6 Mio. Euro auf 12,8 Mio. Euro

- Umsatz bei schwachem Konsumklima nahezu stabil bei 142 Mio. Euro

- Kapitalstruktur nach Rückführung der Anleihe 2018/24 verbessert

- Hauptversammlung der Underberg Gruppe wählt Dr. Manuel Cubero, Frauke Helf und

Richard Lohmiller in den Aufsichtsrat - Dr. Cubero übernimmt den Vorsitz

- Marke Underberg wächst weiterhin - im Ausland um 7,3 Prozent



Die positive Geschäftsentwicklung der Semper idem Underberg AG hat sich im

abgelaufenen Geschäftsjahr (04/2023-03/2024) fortgesetzt. Der Underberg Gruppe

ist trotz des enormen Kostendrucks und der weiterhin sehr zurückhaltenden

Konsumneigung eine Ergebnisverbesserung gelungen. Die Ergebnisqualität und auch

die Kapitalausstattung haben sich verbessert. Während der Umsatz mit 142

Millionen Euro leicht unter dem Vorjahreswert (145 Millionen Euro) blieb, stieg

der operative Gewinn mit einem bereinigten EBITDA von 11,6 auf 12,8 Mio. Euro.

Im Zuge des fortgesetzten Schuldenabbaus durch die vorzeitige Rückführung der

Anleihe 2018/24 und die zur Verfügung gestellten Gesellschaftermittel hat sich

die Eigenkapitalquote erhöht.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die von vielen Experten erwartete Aufhellung des allgemeinen Konsumklimas istbislang noch nicht eingetreten. "Die Kunden in Deutschland und weiteren Märktensind weiterhin recht zurückhaltend. In Kombination mit notwendigenPreiserhöhungen im zurückliegenden Geschäftsjahr hat das den Absatz gebremst",sagt Vorstandssprecher Michael Söhlke. "In diesem herausfordernden Marktumfeldhaben wir dank einer klaren Produkt- und Sortimentsstrategie sowie konsequenterKostenkontrolle die wesentlichen Finanzkennziffern verbessert."Neu im Aufsichtsrat: Dr. Manuel Cubero, Frauke Helf und Richard LohmillerAuf der Hauptversammlung am 4. Juli wurden zudem die im Juni angekündigtenVeränderungen im Aufsichtsrat vollzogen. Nachdem Prof. Dr. Tobias Bürgers(Vorsitzender), Dr. Michael Keppel und Dr. Thomas Stoffmehl nach fünferfolgreichen Jahren ihre Mandate entsprechend einer langfristigenNachfolgeplanung niedergelegt hatten, wurden Dr. Manuel Cubero, Frauke Helf undRichard Lohmiller in das Gremium gewählt; wobei Dr. Cubero als Vorsitzenderfungiert. Die drei neuen Aufsichtsräte komplettieren das Gremium um die zweiMitglieder der Underberg-Familie als Vertreter der Gesellschafterfamilie: Dr.Hubertine Underberg-Ruder und ihr Sohn Dr. Ludwig Ruder, der seit im Februar2024 dem Gremium angehört und auch den stellvertretenden Vorsitz übernommen hat."Wir sind für die nächste Entwicklungsphase des Unternehmens gut aufgestellt.Wir haben innovative neue Produkte auf den Markt gebracht, unsere