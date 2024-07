FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Donnerstag wenig verändert. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel bis zum Nachmittag um 0,13 Prozent auf 130,59 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,60 Prozent.

Vor der zweiten Runde der französischen Parlamentswahlen an diesem Wochenende legten die Renditen französischer Staatsanleihen zu. Der Risikoaufschlag zu deutschen Bundesanleihen stieg etwas an. An den vergangenen Tagen hatte sich die Lage allerdings tendenziell entspannt. Jüngste Umfragen sehen keine Mehrheit im Parlament für den rechten Rassemblement National.