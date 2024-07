Berlin (ots) - Die EU-Kommission erhebt ab Freitag, dem 5. Juli, vorläufigeStrafzölle auf Importe von Elektroautos aus China. ZDK-Vizepräsident ThomasPeckruhn, Sprecher des Fabrikatshandels in Deutschland, sagt dazu: "Der ZDKsieht die Entscheidung der Europäischen Kommission zur Einführung vonStrafzöllen gegen chinesische Automobilimporte als das falsche Signal für dendringend benötigten Hochlauf der Elektromobilität. Für die Verbraucherinnen undVerbraucher werden dadurch die zur Verfügung stehenden Elektrofahrzeuge deutlichteurer, zumal der Wettbewerbsdruck für europäische Hersteller abnimmt. Das wirddie ohnehin schon zurückhaltende Kauflaune noch weiter verschlechtern, denn seitdem Ende des Umweltbonus sind die Zulassungszahlen für Elektrofahrzeuge imsechsten Monat in Folge stark rückläufig.Die Automobilhändler, die sich zur Aufnahme einer chinesischen Marke entschiedenund dafür Investitionen getätigt haben, ist das ein Schlag ins Kontor, weildiese Strafzölle den Wettbewerb verzerren. Zusätzlich sehen wir die Gefahr, dassdie Wahrscheinlichkeit für eine chinesische Gegenreaktion als sehr hocheinzuschätzen ist. Dies würde sämtliche Exporte für nicht in China produzierteFahrzeuge betreffen und zu einer Schwächung des WirtschaftsstandortesDeutschland und der hier ansässigen Hersteller und Zulieferer bedeuten."Pressekontakt:Simon Pfost, ZDK-PR-ReferentTel.: 0228/ 91 27 272E-Mail: mailto:pfost@kfzgewerbe.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7865/5816399OTS: ZDK Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V.