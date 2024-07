Entwicklung der Indizes

DAX Top- und Flopwerte

MDAX Top- und Flopwerte

SDAX Top- und Flopwerte

TecDAX Top- und Flopwerte

Dow Jones Top- und Flopwerte

S&P 500 Top- und Flopwerte

Frankfurt am Main – Die deutschen Aktienindizes haben den Handelstag mit positiven Vorzeichen begonnen. Der DAX steht aktuell bei 18.451,99 Punkten und verzeichnet ein Plus von 0,28%. Auch der MDAX zeigt sich freundlich und notiert bei 25.557,83 Punkten, was einem Anstieg von 0,26% entspricht. Der SDAX legt mit einem Plus von 0,46% auf 14.549,88 Punkte am stärksten zu. Der TecDAX folgt mit einem Zuwachs von 0,40% und steht derzeit bei 3.352,27 Punkten. Auch an den US-Börsen zeigen sich überwiegend positive Tendenzen. Der Dow Jones notiert aktuell bei 39.342,19 Punkten und verzeichnet ein leichtes Plus von 0,16%. Der S&P 500 hingegen zeigt sich leicht schwächer und steht bei 5.531,35 Punkten, was einem minimalen Rückgang von 0,02% entspricht. Insgesamt präsentieren sich die deutschen Indizes heute stärker als ihre US-amerikanischen Pendants, wobei insbesondere der SDAX und der TecDAX mit deutlicheren Zugewinnen hervorstechen. Der DAX und der MDAX folgen mit moderaten Anstiegen, während der Dow Jones in den USA ebenfalls leicht zulegen kann.Der S&P 500 hingegen bleibt leicht im Minus.Topwerte: Continental (9.57%), Airbus (3.00%), Rheinmetall (2.22%) Flopwerte: BMW (-0.27%), Bayer (-0.27%), SAP (-0.44%)Topwerte: HelloFresh (12.74%), Redcare Pharmacy (12.54%), Nordex (5.77%) Flopwerte: Delivery Hero (-1.75%), TAG Immobilien (-2.40%), Hugo Boss (-3.25%)Topwerte: SUESS MicroTec (8.12%), Draegerwerk (4.13%), thyssenkrupp nucera (3.91%) Flopwerte: Deutsche Pfandbriefbank (-2.15%), Nagarro (-2.79%), CECONOMY (-4.63%)Topwerte: SUESS MicroTec (8.12%), Nordex (5.77%), Sartorius Vz. (2.13%) Flopwerte: SAP (-0.44%), United Internet (-0.77%), Nagarro (-2.79%)Topwerte: Salesforce (1.86%), McDonald's (0.89%), Caterpillar (0.87%) Flopwerte: Amazon (-1.21%), Merck & Co (-1.46%), Unitedhealth Group (-1.68%)Topwerte: Paramount Global Registered (B) (6.90%), First Solar (6.63%), Tesla (6.54%) Flopwerte: Arch Capital Group (-2.35%), Gilead Sciences (-2.65%), Dollar General Corporation (-3.12%)