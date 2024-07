WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag mit Kursgewinnen geschlossen. Der Leitindex ATX legte sukzessive zu und schloss 0,86 Prozent höher bei 3.712,04 Punkten. Der ATX Prime gewann 0,87 Prozent auf 1.855,96 Zähler. Auch im europäischen Umfeld war die Stimmung freundlich.

Der Handelstag verlief weitgehend ruhig, das lag wohl auch daran, dass die Börsen in den USA aufgrund eines Feiertags geschlossen blieben. Außerdem wird am Markt bereits auf den Arbeitsmarktbericht aus den Vereinigten Staaten gewartet, der am Freitag veröffentlicht wird.