PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Einen Tag vor Arbeitsmarktdaten aus den USA haben die Aktienkurse an Europas Börsen zugelegt. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone weitete am Donnerstag die Gewinne vom Vortag aus und stieg um 0,44 Prozent auf 4.987,48 Punkte. Er erreichte so den höchsten Stand seit drei Wochen. Der Sprung zurück über die 5.000er Marke blieb dem EuroStoxx 50 aber verwehrt.

Händler berichteten von einem ruhigen Börsengeschehen, nicht zuletzt, weil die Aktienmärkte in den USA wegen des Unabhängigkeitstags geschlossen blieben. Am Freitag dürfte sich das Geschehen an den Börsen wegen des US-Arbeitsmarktberichts für den Monat Juni wieder beleben. Nach zuletzt überwiegend schwachen Konjunkturdaten aus den USA dominiert am Markt offenbar die Hoffnung, dass der Arbeitsmarkt die Erwartungen verfehlt. Dies würde der US-Notenbank Fed Argumente für eine baldige Zinssenkung liefern.