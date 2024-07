LANGENHAGEN (dpa-AFX) - Der Elektronikhändler Expert profitiert von der Fußball-EM. Weil sich zu dem seit Mitte Juni laufenden Turnier viele Fans mit neuen TV-Geräten eindeckten, zog der Absatz vor allem von Flachbildfernsehern deutlich an, wie Expert-Chef Stefan Müller bei der Bilanzvorlage sagte. Angesichts der weiter großen Kaufzurückhaltung vieler Kunden sei das ein positives Signal.

Insgesamt habe Expert im Juni 71 Prozent mehr Fernseher verkauft als im selben Monat 2023, so Müller. Den deutlichsten Sprung habe es dabei in den beiden Wochen direkt vor Turnierstart gegeben, als mehr als doppelt so viele Fernseher verkauft wurden wie ein Jahr zuvor.