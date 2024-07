Baierbrunn (ots) - Nächster Schritt im Transformationsprozess: Die auf

Gesundheitsmedien spezialisierte Gruppe baut ihr Angebot an Professional Content

für Ärzt:innen und Apotheken deutlich aus.



Die Wort & Bild-Verlagsgruppe übernimmt zum 1. Juli dieedizinischen

Publikationen sowie die Mitarbeiter:innen der GFI. Gesellschaft für medizinische

Information GmbH aus München.





Die 1986 von Verleger Hans Spude gegründete "PraxisDepesche" (Allgemeinmedizin)sowie die in den Folgejahren gelaunchten Fachpublikationen "GynDepesche"(Gynäkologie), "NeuroDepesche" (Neurologie & Psychiatrie), "NATURMED Praxis" und"NATUR + Pharmazie" (Naturheilkunde) sowie die Arzt-Depesche "ONKO.NEWS" findendamit bei der Wort & Bild-Verlagsgruppe eine neue Verlagsheimat. Die GFIkonzentriert sich auf ihre weiteren Aktivitäten und deren Ausbau vonDirektmarketing mit dem PraxisScheckheft und dem on- und offline-Dialog mitÄrzt:innen und den Angehörigen der Gesundheitsberufe.Für Andreas Arntzen, Vorsitzender der Geschäftsführung Wort & BildVerlagsgruppe, stellt die Akquisition eine Weiterentwicklung des bestehendenVerlagsportfolios dar. Die Wort & Bild Verlagsgruppe ist bereits erfolgreich inHealth-Professional-Formaten wie Podcasts, Newslettern undPatient:innen-Kommunikations-Tools." Durch die etablierten GFI-Publikationen wird das Verlagsportfolio idealergänzt. Damit ermöglichen wir es unseren bestehenden Kunden, weitere spannendeWerbemärkte zu erschließen", sagt Andreas Arntzen. " Wir freuen uns über denZuwachs an hochprofessionellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des GFI.Medizin-Verlags und insbesondere darüber, den bisherigen GFI-GeschäftsführerMichael Himmelstoß in unserem Unternehmen begrüßen zu dürfen."Neben der Integration der GFI-Medien wird Michael Himmelstoß als Geschäftsführerder im Juli neu firmierenden HCP Publishing Group innerhalb der Wort & BildVerlagsgruppe seinen seit Jahren bei GFI erfolgreich eingeschlagenen Weg derdigitalen Transformation fortsetzen und ausbauen, um so die Basis für einstabiles Wachstum zu schaffen.HintergrundDer medizinische Fachverlag GFI (Gesellschaft für medizinische Information GmbH)macht das aktuelle Medizin-Wissen für Ärztinnen und Ärzte, Apothekerinnen undApotheker und weitere an Gesundheitsthemen Interessierte leicht verständlichverfügbar. Basis der redaktionellen Arbeit sind die Erkenntnisse aus denwichtigsten internationalen Journals wie z. B. BMJ, JAMA, Lancet sowie nationaleund internationale Kongresse. In den Publikationen der GFI. finden Leserinnenund Leser Schnellinformationen in Form von kurzen und prägnantendeutschsprachigen Kurzzusammenfassungen dieser Studien, wobei die jeweiligeKernaussage der Studie klar und deutlich herausgearbeitet und derenPraxisrelevanz dargestellt wird. Dieses redaktionelle Konzept führt zu einemmaximalen Erkenntnisgewinn pro Lesezeit. Zudem verfügt die GFI. über einumfangreiches Online- und Digital-Angebot. Alle Artikel aus denPrint-Publikationen sind auch online verfügbar, sowie zusätzliche"Online-only"-Artikel. Dadurch verfügt die GFI. über eine der größtenOnline-Informationsangebote im Bereich der deutschsprachigen Medizin. AllePrint-Publikationen stehen auch als ePaper zur Verfügung. Als Ergänzung bietetdie GFI. zahlreiche digitale Newsletter an. http://www.gfi-online.deDie Wort & Bild Verlagsgruppe mit Sitz in Baierbrunn bei München ist derführende Anbieter von Gesundheitsmedien in Deutschland. Die Marken stehen fürhohe redaktionelle Qualität, seriösen und unabhängigen Journalismus sowie großeBeliebtheit bei den Nutzer:innen. Als Partner der Apotheke stehen der hohegesundheitliche Nutzwert und die fachkundige Beratung in der Apotheke immer imVordergrund. Im Wort & Bild Verlag erscheinen die Apotheken Umschau, ApothekenUmschau ELTERN, Diabetes Ratgeber, Senioren Ratgeber, Ärztlicher Ratgeber,medizini und das HausArzt-PatientenMagazin . Aktuelle Podcast (http://www.gesundheit-hoeren.de ) und Videoformate erklären wichtigeGesundheitsthemen. In einer eigenen Buchreihe erscheinen Ratgeber zuGesundheits- und Ernährungsthemen. Der Verlag erreicht monatlich rund 25Millionen Nutzer:innen in Print und online. Die Isartal Ventures(http://www.isartal-ventures.de) (www.isartal-ventures.de), die Isartal HealthMedia (https://isartalhealth.media/) (https://isartalhealth.media/) und 720Health ( https://720.health ) sind Unternehmen der Wort & Bild Verlagsgruppe.http://www.wortundbildverlag.dePressekontakt:Dr. Judith Pöverlein, Leitung UnternehmenskommunikationTel.: 089/744 33-343Katharina Neff-Neudert, Senior PR ManagerTel.: Tel.: 089/744 33-360E-Mail: mailto:presse@wubv.dehttp://www.wortundbildverlag.dehttp://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/52139/5816492OTS: Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen