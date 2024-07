Braunschweig (ots) - Auf der gemeinsamen Hauptversammlung der Nordzucker AG und

der Nordzucker Holding AG haben die Aktionärinnen und Aktionäre den

Investitions- und Wachstumskurs des Unternehmens bestätigt. Nach dem sehr

erfolgreichen Geschäftsjahr 2023/24 schüttet die Nordzucker AG eine

Rekord-Dividende von 2,00 Euro je Aktie der Nordzucker AG aus. Vorstand und

Aufsichtsrat wurden sehr klar entlastet.



Die Aktionäre haben auf der Hauptversammlung der Nordzucker AG und der

Nordzucker Holding AG am 4. Juli 2024 in der Volkswagenhalle in Braunschweig den

Investitions- und Wachstumskurs des Unternehmens bestätigt und dem

Dividendenvorschlag zugestimmt.





Das Geschäftsjahr 2023/24 war das zweitbeste in der Geschichte der NordzuckerAG. Der Konzern sieht sich gestärkt und investiert weiter in die Entwicklung desUnternehmens. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Umsatz um 29,3 Prozent auf 2,9Milliarden Euro, das EBIT um 210 Millionen Euro auf 421 Millionen Euro. Dieaustralische Beteiligung Mackay Sugar Ltd., die Rohrzucker erzeugt, trug mit 27Millionen Euro zum operativen Ergebnis bei. Der Jahresüberschuss vorFremdanteilen lag bei 326 Millionen Euro nach 182 Millionen Euro im Vorjahr. DieEBIT-Gewinnmarge konnte das Unternehmen nach 9 Prozent im Vorjahr auf 14 Prozentsteigern. Grund war im Wesentlichen ein im Vergleich zum Vorjahr höheresPreisniveau für Zucker , das die deutlichen Kostensteigerungen für die Rohstoff-und Energieversorgung sowie in der Logistik mehr als kompensiert hat."Gestärkt durch das außerordentlich gute Geschäftsergebnis investieren wirvorausschauend und mit Augenmaß in die Weiterentwicklung der Nordzucker AG. Dasbetrifft insbesondere die Investitionen von mehr als 300 Millionen Euro in dennächsten Jahren zur Dekarbonisierung der Werke. Ein weiteres Beispiel sind dierund 100 Millionen Euro, die wir in das Geschäftsfeld Plant Based Ingredientsinvestieren, um aus der gelben Erbse pflanzenbasierte Proteine für denLebensmittel- und Heimtierfutterbedarf herzustellen", erläutert CEO LarsGorissen. Aktuell geht der Preistrend am Zuckermarkt allerdings nach unten. LarsGorissen betont: "Wir sind überzeugt, dass wir in den nach wie vor volatilenMärkten und mit im Vergleich zum letzten Geschäftsjahr niedrigerenZuckerpreisen, gut für kommende Herausforderungen gewappnet sind. Auch wenn dieAnforderungen deutlich steigen - insbesondere an die Nachhaltigkeit entlang dergesamten Wertschöpfungskette. Die mit unserer hohen Eigenkapitalquote stabileFinanzsituation und die Beiträge aus unseren Exzellenz-Initiativen helfen uns