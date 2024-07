Whitehorse, YT / 4. Juli 2024 / Victoria Gold Corp. (TSX-VGCX) ("Victoria" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/victoria-gold-c ... - gibt ein Update zum Zwischenfall mit der Haufenlaugungsanlage ("HLF"), der sich am 24. Juni 2024 in der Goldmine Eagle ereignete (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 24. Juni 2024).

Wie ursprünglich berichtet, gab es im Zusammenhang mit dem Vorfall keine Verletzten, und Victoria konzentriert sich in erster Linie auf die weitere Sicherheit seiner Mitarbeiter und die Begrenzung der Umweltschäden. Das Unternehmen hat und wird auch weiterhin mit der Regierung von Yukon, der First Nation Nacho Nyak Dun, dem Dorf Mayo, dem Yukon Workers' Safety and Compensation Board und anderen Aufsichtsbehörden in Verbindung stehen.

Innerhalb weniger Stunden nach dem Vorfall wurde ein Pumpsystem eingerichtet, um das Wasser aus dem HLF-Material in ausgekleidete Auffangbecken zu leiten. Außerdem wurden Umleitungssysteme für das Management von Wasser und Material, das nicht in Kontakt mit der Umwelt steht, installiert. Bis heute wurde bei fortlaufenden Probenahmen der Oberflächenwasserqualität an mehreren Stellen flussabwärts des Grundstücks kein Cyanid nachgewiesen.

Das Unternehmen teilt mit, dass es von seinen Kreditgebern im Rahmen der Kreditvereinbarung vom 18. Dezember 2020 (die "Kreditvereinbarung") in Verzug gesetzt worden ist.

Die Produktion wird weiterhin ausgesetzt, und die bisherigen Prognosen für die Produktion und die Kosten bis 2024 werden zurückgenommen. Das Unternehmen wird voraussichtlich bis Ende nächster Woche weitere Informationen vorlegen.

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Paul D. Gray, P.Geo., geprüft und genehmigt, der eine qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ist.

Über das Dublin Gulch Grundstück

Das Goldgrundstück Dublin Gulch (das "Grundstück"), das sich zu 100 % im Besitz von Victoria Gold befindet, liegt im zentralen Yukon-Territorium in Kanada, etwa 375 Kilometer nördlich der Hauptstadt Whitehorse und etwa 85 Kilometer von der Stadt Mayo entfernt. Das Grundstück ist ganzjährig über eine Straße erreichbar und liegt innerhalb des Stromnetzes von Yukon Energy.

