MONTEVIDEO, Uruguay, 4. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Die Gewinner des Global Energy Prize 2024 wurden am 3. Juli bekannt gegeben. Die Gewinner waren Zi-Qiang Zhu, Leiter der Forschungsgruppe für elektrische Maschinen und Antriebe an der Universität Sheffield (UK), Héctor D. Abruña, Emile Chamot Professor für Chemie an der Cornell University (USA), und Minggao Ouyang, Professor an der Tsinghua University (China).

Zi-Qiang Zhu erhielt den Preis in der Kategorie Traditionelle Energie für seinen herausragenden Beitrag zur Elektrifizierung des Verkehrs, zur Verbesserung der Energieeffizienz von Haushaltsgeräten und zur Verringerung der Emissionen bei der Erzeugung und Nutzung von elektrischer Energie.