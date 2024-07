Calgary, Alberta, 3. Juli 2024 / IRW-Press / First Helium Inc. („First Helium“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: HELI) (OTCQB: FHELF) (FWB: 2MC) freut sich, eine bedeutende Entwicklung in seinem Konzessionsgebiet Worsley bekannt zu geben.

„In den vergangenen Monaten hat unser Team daran gearbeitet, die Auswertung der firmeneigenen seismischen 3D-Daten für unser zu 100 % unternehmenseigenes Konzessionsgebiet Worsley abzuschließen. Wir sind begeistert, berichten zu können, dass wir eine große Struktur in der Leduc-Formation identifiziert haben, die auf dem Trend liegt und in ihrer flächenmäßigen Ausdehnung wesentlich größer ist als unsere Leduc-Ölpool-Entdeckung1-30, die zusammen mit unserer Leduc-Bohrung 4-29 bis dato 113.000 Barrel Leichtöl gefördert und 13 Millionen Dollar an Einnahmen generiert hat“, sagte Ed Bereznicki, President und CEO von First Helium. „Aufbauend auf den erfolgreichen Bohrungen 1-30 und 4-29, die unsere seismische 3D-Interpretation von Leduc bestätigt haben, erwarten wir, noch in diesem Jahr Bohrungen in diese neue, aufregende Struktur niederzubringen. Auf der Grundlage unserer Bewertung erwarten wir, dass dieses Ziel Öl oder möglicherweise Erdgas und Helium enthält - beide Ergebnisse wären für die Aktionäre von First Helium von Vorteil“, fügte Herr Bereznicki hinzu.

Abbildung 1:

First Helium, Konzessionsgebiet Worsley - proprietäre seismische 3D-Interpretation der Leduc-Formation

Bohrungen in diese Struktur haben, wie auch die beiden vorangegangenen Leduc-Ölbohrungen des Unternehmens, das Potenzial, auf mehrere produktive Horizonte (Nutzzonen) zu stoßen, die Leichtöl und Erdgas mit gemeinsam vorkommendem Helium enthalten können. First Helium wird sich in den kommenden Monaten darauf konzentrieren, dieses bedeutende strukturelle Ziel zu evaluieren und zu überprüfen. Ein Erfolg auf einer Struktur dieser Größenordnung wird First Helium die Möglichkeit geben, ein zweites Betriebszentrum - eine Anlage mit mehreren Förderbohrungen - zu schaffen, was die Betriebskosten senken und unsere Betriebsbasis auf unseren Kerngebieten weiter nach Osten erweitern wird.

