KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zur Vogelgrippe:

"Experten warnen seit Jahren, dass sich Zoonosen ausbreiten, was durch die Globalisierung begünstigt wird. Das Vogelgrippevirus hat es bereits geschafft, auf Kühe überzugehen. Was, wenn sich Menschen nicht nur bei Kühen, sondern auch bei anderen Menschen anstecken können? Was, wenn sich die Vogelgrippe mit anderen Influenzaformen kombiniert?

Nun geht es darum, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Drei Maßnahmen gehören auf die Liste jeder Regierung: informieren - vorbeugen - richtig reagieren. Um eine Gefahr einschätzen zu können, muss man sie erst einmal kennen. Deshalb würde es viel Sinn ergeben, das Abwassermonitoring in Klärwerken, das zuverlässig die Corona-Viruslast anzeigt, auch auf Vogelgrippeviren auszuweiten - ein simples wie zielführendes Mittel, um die Reichweite zu erfassen."