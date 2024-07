Pressestimme 'Märkische Oderzeitung' zu Tempo 30 in Städten "Märkische Oderzeitung" zu Tempo 30 in Städten: "Ein Großteil der Sorgen ist unbegründet. So macht Tempo 30 Autofahren nicht viel langsamer. Studien belegen, dass der Zeitverlust gegenüber Tempo 50 bei 10 bis 20 Prozent liegt. Zudem ist die …