DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum Handelsstreit mit China und EU-Zölle:

"Es geht mit Blick auf China längst um deutlich mehr als nur die Autoindustrie. Es geht um das chinesische Wirtschaftsmodell, dem die EU-Kommission mit ihrer tiefen Prüfung und den verhängten Ausgleichszöllen erstmals entschlossen entgegentritt. Bereits 2015 hat die chinesische Staatsführung zehn Schlüsselbereiche identifiziert, in denen sie ihre Unternehmen an die Weltspitze bringen will. Diese Bereiche sind nicht irgendwelche, sondern genau jene, auf die jede Volkswirtschaft heute und in Zukunft angewiesen ist, um ihren Wohlstand zu erhalten - auch die deutsche: erneuerbare Energien, Robotik, Maschinenbau, E-Autos, Informationstechnologie."/DP/jha