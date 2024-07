EU-Strafzölle auf E-Autos aus China sind in Kraft Von nun an müssen vorläufige EU-Zusatzzölle auf Elektroautos aus China als Sicherheitsleistung hinterlegt werden. Die Abgabe wird fällig, wenn ein E-Auto in einem europäischen Hafen ankommt. Konkret gelten folgende Zollsätze für chinesische …