PAPENBURG (dpa-AFX) - Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies setzt auf eine zeitnahe Entscheidung, ob und in welchem Umfang das Land und der Bund der angeschlagenen Meyer Werft helfen könnten. "Wir haben keine Zeit, um zu taktieren, wer jetzt wie viel übernimmt. Bund und Länder müssen schnell entscheiden, wer könnte welche Anteile tragen. Es wäre fatal, auf den anderen zu zeigen. Das müssen wir gemeinsam lösen", sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. Die wesentlichen Fragen müssten in diesem Monat geklärt werden.

"Wir sind in intensiven Gesprächen mit dem Bund. Es geht um zwei Aspekte. Es geht um die Eigenkapitalfrage. Und da hat die Suche nach einem Investor weiter Priorität", betonte Lies. Findet sich kein Investor, bedarf es Lies zufolge eines Gutachtens, ob die öffentliche Hand investieren kann. Als Zweites gehe es um mögliche Bürgschaften für die Banken, sagte der Minister.