Der Sprung über das für den Doppelboden notwendige Triggerniveau von 18.410 Punkten hat zu einem frischen Wochenhoch geführt, weitere Anstiegschancen ergeben sich oberhalb von 18.460 Zählern an 18.633 Punkte und darüber an den seit den Rekordständen aufgestellten Abwärtstrend verlaufend um 18.735 Zählern. Erst an dieser Stelle dürfte sich der weitere mittelfristige Weg für das Leitbarometer entscheiden. Ein Sprung aus dem Trend heraus würde erneut das Ziel bei 19.000 Punkten in den Fokus rücken. Wird dagegen der 200-Tage-Durchschnitt bei aktuell 17.995 Punkten bärisch gekreuzt, dürfte sich eine Abwärtsvariante mit Zielen bei 17.875 und darunter 17.500 Punkten breitmachen. Zunächst liefern die Kurse keine Anhaltspunkte für ein derartiges Szenario, gleich zwei Bärenfallen aus Anfang dieser Woche und der Woche davor haben Bullen in einem größeren Umfang noch einmal mobilisiert. Noch einen Strich durch die Rechnung könnten die anstehenden Arbeitsmarktdaten aus den USA machen, um 14:30 Uhr werden frische Zahlen zu neu geschaffenen Stellen ex Agrar aus Juni und die US-Arbeitslosenquote erwartet.

Aktuelle Lage