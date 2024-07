Nachdem Mercedes-Benz bei 62,73 Euro nach dem vorausgegangenen Trendbruch zur Oberseite kehrtmachte, stellte sich ein temporärer Aufwärtstrend in Form einer mutmaßlich bärischen Flagge ein. Zwar läuft der Wert innerhalb der ihm vorgegebenen Grenzen aufwärts, der Fehlausbruch auf der Unterseite aus Ende Juni lässt sich jedoch Zweifel an einer nachhaltigen Auflösung der Flagge aufkommen. Zweifelsfrei dürfte es im Bereich von 67,10 Euro zu einem Dämpfer kommen, zumal auch der EMA 200 von oben dazu eilt und für einen zusätzlichen Widerstand sorgt. Das bisherige Konstrukt seit Ende Mai könnte sogar in eine inverse SKS-Formation übergehen und den vorausgegangenen Aufwärtstrendbruch infrage stellen. In der Folge könnte oberhalb des EMA 200 bei 67,44 Euro ein Kurssprung an 69,57 Euro initiiert werden, darüber würde schließlich die Anfang Mai gerissene Kurslücke in den Fokus der Investoren rücken. Noch aber präsentiert sich die Mercedes-Benz-Aktie vorläufig neutral, die weitere Entwicklung sollte erst noch abgewartet werden.

Trading-Strategie: