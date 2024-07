Dreht die Booking-Aktie exakt am EMA 50 bei 3.936 US-Dollar zur Unterseite ab und unterschreitet die aktuellen Wochentiefs von 3.869 US-Dollar, würden rasche Abschläge auf 3.853 und im Idealfall auf 3.800 US-Dollar folgen und sich entsprechend für den Aufbau von einem zeitlich stark beschränkten Short-Investment anbieten. Spätestens ab dem Niveau von 3.974 US-Dollar sollte eine zweite Verkaufswelle erwartet werden. Notierungen darüber würden dagegen wieder vermehrt Käufer in das Papier locken und zu einem Test der Jahreshochs bei 4.040 US-Dollar führen können. An dieser Stelle müsste eine erneute Auswertung der Kursmuster sowie zugehöriger Indikatoren erfolgen.

Trading-Strategie: