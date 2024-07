Seit einem erfolgreichen Test der Verlaufshochs aus 2022 um 5,202 US-Dollar ist der Kupferpreis nach einer vorherigen und besonders steilen Kursrallye in eine Konsolidierung übergegangen, zunächst auf 4,655 und darunter zurück auf den EMA 200 um 4,376 US-Dollar. Genau an dieser Stelle fand das Industriemetall Halt vor und konnte zur Oberseite an einen wichtigen Horizontalwiderstand der letzten Juniwoche zulegen. Ein Sprung darüber könnte ein neuerliches Kaufsignal auslösen und die zuletzt etablierte Bodenbildungsphase erfolgreich abschließen. In der Folge würden sich wieder neuerliche Long-Chancen ergeben.

US-Arbeitsmarktdaten beachten