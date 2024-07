Die Integration internationaler Fachkräfte in den deutschen Arbeitsmarkt ist eine zentrale Voraussetzung für die Sicherstellung eines stabilen und leistungsfähigen Gesundheitssystems. Sie trägt nicht nur zur Bewältigung des Fachkräftemangels bei, sondern fördert auch den Wissensaustausch und bereichert die kulturelle Vielfalt. Insbesondere im Gesundheitswesen ist der Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften hoch und die Freiburg International Academy (FIA) spielt eine zentrale Rolle dabei, diesen Bedarf zu decken. In diesem Artikel erklärt der Leiter der Akademie Prof. Dr. med. Nabeel Farhan, welche typischen Herausforderung es gibt und worauf es beim Fachkräfte-Transfer ankommt.