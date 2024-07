Exklusiv-Interview W.H.Y. Resources - Das macht Record Ridge so besonders! West High Yield Resources (WKN A1J5LQ / TSXV WHY) hofft, in Kürze die Genehmigung für das Magnesium-Projekt Record Ridge in British Columbia zu erhalten. Doch der steinbruchartige Abbau des Magnesium-Silica-Materials soll nur der Anfang sein.