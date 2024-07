Der Aktienkurs von BioNTech markierte das All Time High am 10. August 2021 am Level von 464,00 US-Dollar. Ab diesem Zeitpunkt war das Papier im Schnitt höherem Verkaufsdruck ausgesetzt. So wechselten sich Abwärtssequenzen und Seitwärtskonsolidierungen ab, was in der Spitze zu einem Kursverlust von 83 Prozent geführt hat. Am vergangenen Mittwoch schloss die Aktie bei 79,86 US-Dollar. Am 30. Mai 2024 hatte es den Anschein, als ob der zu dieser Zeit gültige Abwärtstrend überwunden werden könnte. Am 6. Juni gewannen aber wieder die Bären die Oberhand, was kurzfristig zu einem Kurseinbruch um gut 23 Prozent auf 79,86 US-Dollar geführt hat. Bis dato sind im Jahr 2024 auch das Ergebnis pro Aktie ins Minus gerutscht. Dennoch sitzt BioNTech auf einem Berg voll Geld im Ausmaß von 12,88 Milliarden US-Dollar. Die Wahrscheinlichkeit, dass die derzeitige Forschung wieder zu höheren Einnahmen und zu Gewinnen führt, ist sehr groß. Auch der Aktienkurs ist aktuell in die Widerstandszone zwischen 79,38 und 75,35 US-Dollar gerutscht. Dies könnte zu einer Beruhigung oder sogar zu einer Gegenbewegung führen.

BioNTech (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: