Nah, bequem komfortabel – Habona Nahversorger in Harpstedt. Foto: Thorsten Gerbig

Der Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 08 hat nach einem intensiven Auswahlprozess einen modernen Netto-Markt im Bremer Speckgürtel erworben. Die Immobilie und ihre Nutzung erfüllen alle hochgesteckten Qualitätskriterien des Fonds und konnte unterhalb des prognostizierten Ankaufsfaktors erworben werden. Der Lebensmittelmarkt entstand 2022 an einem bereits etablierten Nahversorgungsstandort, dessen Mietvertragslaufzeit noch immer über 13 Jahre und damit weit über die 6-jährige Fondslaufzeit hinaus Bestand hat. Auf einer Mietfläche von ca. 1.500 m² deckt der Nahversorger die täglichen Einkaufsbedürfnisse von über 10.000 Einwohnern im Einzugsgebiet ab. Die Nachhaltigkeit des Standortes wird durch die integrierte Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Objektes untermauert, die den Netto-Markt direkt mit Strom versorgt.

Nach Preiskorrekturen an den Immobilienmärkten in den letzten zwei Jahren öffnet sich nun nach Überzeugung von Habona ein Zeitfenster, das den Einkauf qualitativ hochwertiger und wettbewerbsstarker Nahversorgungsimmobilien zu einem günstigen Preis-Leistungsverhältnis erlaubt. In Kürze sollen bereits die nächsten Ankäufe vermeldet werden können.

Entsprechend stellt Johannes Palla, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Habona, klar:

Nahversorger haben ihre Zuverlässigkeit auch in Zeiten multipler Krisen eindrucksvoll bewiesen und zählen nunmehr zum Tafelsilber in den Portfolien der Anleger.

Hohe Standortqualität durch intensives Research bestätigt

Der Ankauf wurde durch das Habona Research Center eng begleitet. Das Team analysiert jeden Standort sorgfältig vor jedem Ankauf. Renommierte Adressen und Institutionen greifen seit Jahrzehnten auf das Knowhow der Berater zurück. Im Habona Report werden regelmäßig Erkenntnisse und Prognosen mit der Fachöffentlichkeit und Anlegern geteilt. Seit Gründung der Habona wurden von den Standortexperten rund 3.000 Objekte im internen wie auch externen Kundenauftrag begutachtet. Dank der in der Branche einzigartigen Angebotsdatenbank mit über 6.000 Datensätzen in Verbindung mit der Geoinformationssoftware der GfK hat die Habona bisher über 300 Ankäufe getätigt.