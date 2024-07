TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag etwas nachgegeben. Angesichts fehlender Vorgaben der Wall Street und wenigen Daten mangelte es den Börsen in Fernost an Impulsen. Auf Wochensicht verzeichneten die Märkte der Regio Asien-Pazifik unterdessen leichte Gewinne.

Vor den am Nachmittag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten herrschte zudem eine gewisse Zurückhaltung. "Die US-Wirtschaft bremst derzeit vernehmlich ab", hieß es von der Landesbank Baden-Württemberg. Die Zahl der neue geschaffenen Stellen könnte daher enttäuschen, was wiederum günstig für die Zinssenkungshoffnungen wäre, denn damit würde sich "die Tür für eine Leitzinswende der US-Notenbank per September noch weiter öffnen, als dies schon bislang der Fall ist."