Mehr als halbiert hat sich Aktie von SMA Solar in diesem Jahr bereits. Ein großer Teil der Kursverluste geht dabei auf das Konto des Crashs, nachdem das Unternehmen infolge einer anhaltend schwachen Geschäftsentwicklung seine Jahresziele kassieren mussten .

Seither sind die Käufer um eine Bodenbildung bemüht. Die war in den Tagen nach dem heftigen Einbruch von wenig Erfolg gekrönt, inzwischen macht sie aber Fortschritte und wurde dabei auch von Insider-Käufen unterstützt.

Wie stehen die Chancen, dass aus der aktuellen eine nachhaltige Erholung werden kann und welche Marken gilt es für Anleger aus technischer Perspektive zu beachten? Der Blick in den Chart:

Übergeordnetes Verkaufssignal nach Crash

An der Ausgangslage der Aktie gibt es nichts zu beschönigen. Die ist in Folge des Crashs auf den tiefsten Stand seit Februar 2022 gefallen. Solche Mehrjahrestiefs gelten in der technischen Analyse als übergeordnete Verkaufssignale. Umso mehr, als dass SMA Solar durch den Einbruch sämtliche relevante Unterstützungen vorerst nachhaltig aufgegeben hat.

Die starken Kursverluste sind außerdem kein Einzelfall. Für Solar-Aktien läuft es in 2024 angesichts anhaltend hoher Zinsen sowie Überkapazitäten allgemein schlecht. Auch Titel wie SolarEdge, Enphase Energy oder JinkoSolar sehen aktuell kein Land und sind ebenfalls auf signifikante Tiefs gepurzelt.

Grundsätzlich stehen die nachhaltigen Erholungschancen, solange sich nicht a) das Sentiment gegenüber der gesamten Branche verbessert und b) auch operativ eine Wende zu erkennen ist, schlecht.

Aktie zwischenzeitlich extrem überverkauft

Kurzfristig zeichnet sich im Chart aber Entspannung ab. Der Relative-Stärke-Index (RSI) war auf Tagesbasis mit einem Tief bei 17,5 Zählern überverkauft. Dieses Extremniveau wird aktuell zugunsten steigender Notierungen der Aktie abgebaut. Dabei signalisiert der tagesaktuelle Wert von 27, dass die Aktie für eine Erholung noch einiges an Luft nach oben hat.

Diese Entwicklung wird begleitet von einem Trendstärkeindikator MACD, der zwar tief im Minusbereich liegt und damit einen dynamischen Abwärtstrend der Aktie anzeigt, aber zumindest über die (rote) Signallinie klettern konnte, was auf einen Rückgang der Abwärtsdynamik hindeutet.

Spätestens bei 40 Euro dürfte Schluss sein

Erholungsziele sind der Horizontalwiderstand bei 30 Euro sowie das obere Ende der durch den Crash gerissenen Kurslücke bei rund 40 Euro. Dort liegt auch die Unterkante des zuletzt nach unten verlassenen Abwärtstrends sowie die 50-Tage-Linie.

Auf mehr sollten in der Aktie long investierte Anleger aktuell nicht hoffen. Spätestens hier dürfte es im Fall einer fortgesetzten Erholung zu einem kräftigen Pullback und Gewinnmitnahmen kommen. Nach unten gilt es, das aktuelle Jahrestief von 25,36 Euro zu beachten.

Sollte dieses erneut angelaufen und unterschritten werden, ist mit Abgaben bis in den Bereich von 20,00 Euro zu rechnen. Hier liegt eine 2019/20 etablierte Unterstützung.

Fazit: Kurzfristig aussichtsreich, mittel- und langfristig schwierig

Die Chancen auf eine kurzfristige Erholung der Aktie von Solarausrüster SMA Solar stehen gut. Der RSI liegt noch immer im überverkauften Bereich, während der Trendstärkeindikator MACD ein erstes Zeichen der Entspannung liefert. Das könnte sich für fortgesetzte Gewinne bis 40 Euro verbürgen, wo die Käufer ein großer Widerstand erwartet.

Darüber hinaus ist allerdings nicht mit weiteren Gewinnen oder gar einer Trendwende zu rechnen. Dafür ist das Chartbild nachhaltig zu stark beschädigt und gleichzeitig auch die Lage fundamental noch zu unübersichtlich und schwach, als dass Kursgewinne durch eine attraktive Bewertung unterstützt wären.

Trader können sich in der Aktie engagieren, Anleger mit einem langfristigen Horizont sollten nicht nur SMA Solar, sondern die gesamte Branche meiden, bis sich das Umfeld für Solartitel verbessert hat.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,68 % und einem Kurs von 27,82EUR auf Tradegate (05. Juli 2024, 11:02 Uhr) gehandelt.