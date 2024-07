Die Aktien von Fedex (ISIN US31428X1063) sprangen vergangenen Mittwoch um 15 Prozent an, nachdem der Logistiker seine positive Jahresprognose bestätigt und zudem Überlegungen zu Ausgliederung oder Verkauf seiner Frachtsparte (Fedex Freight: alle Transportgüter über 70kg, als LTL oder Less-Than-Truckload bezeichnet) veröffentlicht hatte. Das mittlerweile hochprofitable Business trotzt dem Abschwung im US-Transportmarkt und wird von Analysten mit etwa 30 Mrd. US-Dollar bewertet (Fedex-Marktkapitalisierung aktuell 74 Mrd. US-Dollar). Fedex steckt mitten in einer Umstrukturierung, um in puncto Profitabilität zu Konkurrenten wie UPS aufzuschließen und zugleich gegen die Konkurrenz von Amazon anzutreten.

