HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Krones nach einem Kapitalmarkttag von 155 auf 159 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die veröffentlichten Mittelfristziele bezeichnete Analyst Benjamin Thielmann in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar als ambitioniert, aber erreichbar. Er erhöhte seine Umsatzschätzung für das Jahr 2028 um drei Prozent, während er seine Prognose für die operative Marge (Ebitda) unverändert beließ. Entsprechend wirkte sich dies auch positiv auf seine Gewinnschätzung je Aktie aus./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2024 / 16:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 124EUR auf Tradegate (05. Juli 2024, 09:41 Uhr) gehandelt.



Rating: Buy

Analyst: Berenberg Bank

Kursziel: 159 Euro