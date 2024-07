Atez Software Technologies wurde von der Europäischen Kommission für die Teilnahme an der European Blockchain and Distributed Ledger Technologies (DLT) Regulatory Sandbox ausgewählt. (FOTO) Atez Software Technologies, ein führendes Softwareunternehmen mit Sitz in den USA, der Türkei, Deutschland und Großbritannien, wurde zusammen mit seinem Konsortialpartner Verag AG für die Teilnahme an der European Blockchain Regulatory Sandbox …